 

Шестилетний мальчик выпал из окна на восьмом этаже в Новосибирске

 8 августа, 17:58
подходящие темы
Шестилетний мальчик выпал из окна на восьмом этаже в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении отца шестилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб; мужчина в этот момент спал, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения регионального следственного комитета.

По сообщению ведомства, в двухкомнатной квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Татьяны Снежиной в Новосибирске находился 54-летний отец и двое шестилетних сыновей.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и из-за высокой температуры воздуха открыл в квартире все окна настежь на проветривание, а затем уснул в спальной комнате. Оставленные без присмотра дети играли в другой комнате», — говорится в сообщении.

Один из мальчиков залез на подоконник и ходил по нему. Он потерял равновесие и выпал через открытое окно на улицу. Ребёнок получил повреждения, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в июне 207 года в Новосибирске двухлетний ребёнок упал с седьмого этажа и выжил.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 24 июля, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    