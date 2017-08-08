Шестилетний мальчик выпал из окна на восьмом этаже в Новосибирске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении отца шестилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб; мужчина в этот момент спал, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения регионального следственного комитета.

По сообщению ведомства, в двухкомнатной квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Татьяны Снежиной в Новосибирске находился 54-летний отец и двое шестилетних сыновей.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и из-за высокой температуры воздуха открыл в квартире все окна настежь на проветривание, а затем уснул в спальной комнате. Оставленные без присмотра дети играли в другой комнате», — говорится в сообщении.

Один из мальчиков залез на подоконник и ходил по нему. Он потерял равновесие и выпал через открытое окно на улицу. Ребёнок получил повреждения, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в июне 207 года в Новосибирске двухлетний ребёнок упал с седьмого этажа и выжил.