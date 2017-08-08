 

Томский студент разработает программное обеспечение для создания электрических машин

 8 августа, 16:57
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Томский студент разработает программное обеспечение для создания электрических машин
Фото с сайта globallookpress.com

Студент Томского политехнического университета работает над созданием российского программного обеспечения, которое позволит проектировать электрические машины и мехатронные модули; оно будет дешевле и удобнее импортных аналогов, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения пресс-службы университета.

С помощью этого ПО инженер сможет рассчитать, как наиболее практично и выгодно создать электрическую машину или мехатронный модуль.

Электрическая машина — это электромеханический преобразователь энергии. С его помощью механическая энергия (то есть энергия, связанная с движением объекта или его положением) преобразуется в электричество или наоборот.

«Мы на протяжении полутора лет занимались анализом зарубежного ПО в данной области и выявили ряд недостатков, ограничивающих проектную деятельность при создании современных высокоэффективных электромеханических систем. У импортного ПО есть недостатки в оптимизации геометрических и энергетических характеристик, а также сложности в описании 3D-моделей расчётной области, — сообщил разработчик Иван Кремлев. — Кроме этого, стоимость импортного программного обеспечения недопустимо высока для малых инновационных предприятий, проектных институтов и образовательных учреждений».

По сообщению пресс-службы, принцип работы с ПО будет следующим: инженер через любую систему автоматизированного проектирования создает 3D-модель нужного ему электродвигателя. Дальше импортирует эту модель в разрабатываемую программу, задаёт все необходимые параметры и выбирает материал, из которого это изделие собирается изготовить.

После этого программа смоделирует электромагнитное поле, которое возникнет внутри этого изделия при использовании конкретного материала. А также покажет, что если определённые детали этого двигателя будут состоять, скажем, из железа, это поле будет одним, если из алюминия — уже другим, а если из меди — третьим.

Программа покажет, какой материал даёт электрической машине большую производительность и почему. Таким образом, с одной стороны, можно будет не переплачивать за дорогой, но не очень эффективный в данном случае материал, а с другой — повысить качество работы самой машины.

«Программное обеспечение будет содержать готовую библиотеку самых разных материалов, используемых в электромеханических системах», — уточнил Иван Кремлев.

Такое ПО будет полезно для заводов и предприятий, производящих электрические машины.

Напомним, что в декабре 2016 года томские программисты научили лифты не застревать и экономить энергию.

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