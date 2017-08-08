Убийство чемпиона по вольной борьбе в Бурятии засняли на видео

В Бурятии задержаны двое подозреваемых в убийстве мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения регионального следкома, позднее СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена массовая драка и убийство спортсмена.

Тело 20-летнего Юрия Власко было найдено на берегу Байкала 29 июля ранним утром. Накануне в Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинска и отдыхали без употребления алкоголя.

По данным следствия, около 5:00 Власко по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Позже ссора переросла в массовую драку, во время которой на борца напали двое противников. Один из них сразу нанёс спортсмену ножом удар в грудь, а второй — не менее семи ударов металлическим прутом по голове. В результате полученных повреждений Власко скончался. Убийцы вместе со своими приятелями скрылся с места происшествия. Момент убийства заснял на видео кто-то из очевидцев драки, находившийся на воде невдалеке от берега. На кадрах видно, что спортсмена били коротким железным прутом сзади.

В ходе проведённых следственных действий задержаны и помещены под стражу двое подозреваемых в преступлении. Это двое ранее судимых жителя Улан-Удэ в возрасте 29 и 33 лет. Им предъявлено предварительное обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц», максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы.

Напомним, в апреле трёхкратный чемпион России по вольной борьбе 27-летний Александр Богомоев получил разрыв селезёнки в результате драки в посёлке Усть-Ордынском Иркутской области, ещё одним участником драки стал депутат местной районной думы.