 

Власти назвали двух претендентов на право построить четвёртый мост в Новосибирске

 8 августа, 11:30
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Власти назвали двух претендентов на право построить четвёртый мост в Новосибирске
Конкурсная документация. Фото с сайта nso.ru

В правительстве Новосибирской области состоялось вскрытие конвертов с предложениями на право заключения концессии по строительству четвёртого моста через реку Обь, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения пресс-службы правительства региона.

Две компании претендуют на право строительства платного автомобильного моста в Новосибирске.

«Конкурсные предложения от ООО „Северо-Восточная магистраль“ (Москва) и ООО „Сибирская концессионная компания“ (Новосибирск) на право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске поступили в минтранс региона в рамках открытого конкурса», — говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил, что материалы были представлены в соответствии с требованиями конкурсной документации. На подготовку протокола отведено три дня, после чего он будет опубликован на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области mintrans.nso.ru.

Конкурсная комиссия рассмотрит и оценит предложения компаний. Итоги конкурса на заключение концессионного соглашения по строительству и эксплуатации мостового перехода будут подведены 31 августа 2017 года.

Ранее губернатор Владимир Городецкий сообщал, что в проекте строительства четвёртого автомоста помимо банка ВТБ заинтересованы московская управляющая компания «Лидер» и «Газпромбанк».

Стоимость моста оценивается в 40,6 млрд рублей. Из них 26,2 миллиарда должны составить средства федерального гранта, ещё 4 млрд рублей предоставит областной бюджет. Остальные расходы должен обеспечить инвестор.

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу Новосибирска с площадью Труда на левом берегу. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Сибирь», а также на Чуйский тракт.

Напомним, в декабре 2015 года стало известно, что расселение и снос домов в створе четвёртого моста в Новосибирске обойдётся бюджету в 3 млрд рублей.

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