Власти Новосибирской области поддержали три инвестпроекта

Правительство Новосибирской области окажет поддержку трём инвестиционным проектам в сферах медицины, строительства и АПК, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения пресс-службы правительства региона.

Государственная поддержка будет оказана акционерному обществу «Вектор-БиАльгам», реализующему инвестиционный проект «Создание участка розлива инъекционных препаратов в соответствии с требованиями GMP». Общий объём инвестиций составит 320 млн рублей. Инвестиционная фаза проекта — 2015–2017 годы, выход на проектную мощность запланирован на 2019 год. Реализация проекта предполагает создание 37 новых рабочих мест. Господдержка в виде субсидий и налоговых льгот составит порядка 52 млн рублей.

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что данный проект уже реализуется в Кольцово в одной из действующих дочерних фирм компании «Вектор».

Второй проект, «Производство пластиковых изделий с композитным усилением», реализуемый ООО «СибПласт», получит инвестиции в размере около 300 млн рублей. Инвестиционная фаза проекта — 2011–2019 годы, выход на проектную мощность предполагается в 2018 году. Реализация проекта повлечёт создание 60 рабочих мест. Господдержка в виде налоговых льгот составит 20,4 млн рублей.

Третьим инвестиционным проектом стало строительство тепличного комбината «Обской» на территории Новосибирского района, реализуемое ООО «Тепличный комбинат „Обской“». Общий объём инвестиций по данному проекту составит почти 2 млрд рублей. Инвестиционная фаза проекта — 2017–2018 годы, выход на проектную мощность — в 2019 году. Проект рассчитан на 161 рабочее место и получит господдержку в виде налоговых льгот на 114 млн рублей.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что проект новосибирской ледовой арены получит финансовую поддержку из федерального бюджета.