 

Жители Красноярского края отметят День помидора с Надеждой Бабкиной

 8 августа, 08:31
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Жители Красноярского края отметят День помидора с Надеждой Бабкиной
Фото с сайта babkina.ru

День помидора в Минусинске отпразднуют в 14-й раз, поздравить фермеров с богатым урожаем приедет Надежда Бабкина, узнал 8 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Юг Сибири».

19 августа на празднике урожая в Минусинске выступит Надежда Бабкина, вечером она будет петь на главной городской площадке.

Помимо столичных гостей для жителей Минусинска споют и творческие коллективы города Минусинска и Красноярского края. В программе праздника заявлены костюмированное томатное шоу, выставки, ярмарки и дегустации.

Главным событием праздника станет подведение итогов конкурса «Минусинский чемпион». Фермер, вырастивший самый большой томат, получит в награду автомобиль. В 2011 году абсолютным победителем стал садовод, вырастивший томат весом 2 килограмма 146 граммов, на данный момент этот рекорд не побит.

Напомним, в начале августа жители Омска не нашли в расписании ансамбля Надежды Бабкиной своего Дня города.

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