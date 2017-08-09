Цены на овощи и банковские сейфы выросли в Новосибирской области

С начала 2017 года сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 102,3 %, цены на продовольственные товары увеличились на 2,8 %, непродовольственные — на 0,7 %, платные услуги населению — на 4,3 %, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из публикации на сайте Новосибирскстата.

Наиболее заметно увеличились цены на плодоовощную продукцию. Более чем на 100 % подорожали картофель — в 2,4 раза, морковь — в 2,2 раза и репчатый лук — в 2,1 раза. Также увеличились цены на белокочанную капусту (88,7 %), столовую свёклу (57,6 %), яблоки (42,4 %), апельсины (32,3 %), лимоны (26,5 %), груши (19 %).

Снижение цен отмечено на огурцы (54,1 %), чеснок (40,3 %) и помидоры (16,6 %). Среди круп стали дешевле гречка (17,3 %), горох, фасоль (8,8 %) и перловка (5,2 %).

Больше придётся платить за охлаждённую и мороженую рыбу лососёвых пород (11,7 %), глазированные творожные сырки (11,3 %), отечественное игристое вино (11 %) и консервированные маринованные овощи (10,8 %).

Кроме этого, на 5–10 % подорожали сухие молочные смеси для детского питания, сметана, рыбные пресервы, шоколад, сливочное масло, газированная вода, сливочное мороженое, икра лососёвых рыб.

В группе непродовольственных товаров произошло повышение цен на уголь (13,9 %), женские туфли (8,3 %), и панталоны (7,9 %). На 6,8 % увеличилась цена на шины и иностранные сигареты с фильтром. Бензин АИ-92 подорожал на 5,7 %.

Из лекарственных препаратов подорожали йод (9,8 %), алмагель (7,2 %), поливитамины с микро- и макроэлементами (6,8 %), гепарин натрия (6,4 %), бинт (6,2 %). При этом подешевели валидол (34,1 %), сульфацетамид (13,9 %) и медицинские термометры ртутные (13,2 %).

Среди платных услуг сильно подорожали аренда банковского сейфа (64,3 %) и полёт в салоне эконом-класса (62,6 %). Стал дороже обходиться отдых в пансионате (30,3 %). Примерно на четверть выросли цены на проезд в купейном и плацкартном вагонах, а также консультация юриста по семейным вопросам.

Подорожали подготовка заявления в суд о расторжении брака, проезд в маршрутном такси, лечебный массаж, первичный приём у врача, посещение музеев, разговор по сотовой связи, наём жилого помещения и другие услуги.

Напомним, в апреле 2017 года Новосибирскстат также передавал сведения о заметном подорожании овощей и платных услуг.