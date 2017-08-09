 

Домофон ударил током ребёнка в Омске

 9 августа, 07:02
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Домофон ударил током ребёнка в Омске
Фото из группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Омские следователи проводят проверку по сообщению СМИ о том, что восьмилетнего ребёнка ударило током от домофона, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения регионального следственного комитета.

По предварительным данным, на улице Омской в городе Омске из-за неисправности домофона, который установлен на железной двери подъезда, мальчика ударило током. По сообщению ведомства, ребёнок находится под наблюдением в больнице.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, дана правовая оценка действиям работников организации, обслуживающей домофон. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Подписчик группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» сообщил о том, что жильцы позвонили в компанию, которая обслуживает домофон.

«...испорчен домофон, полностью по всей двери бьёт ток. Ударило ребёнка восьми лет. Звонок в домофонную службу работники проигнорировали... сказали, перезвонят, но так и не перезвонили, и не приехали», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2017 года на туристической базе в Республике Бурятия 10-летняя девочка погибла от удара током, когда выходила из озера Байкала на пирс.

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