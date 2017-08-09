 

ФСИН проверит информацию об избиениях заключённых в красноярской колонии

 9 августа, 15:34
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ФСИН проверит информацию об избиениях заключённых в красноярской колонии
Фото с сайта globallookpress.com

ГУ ФСИН по Красноярскому краю проведёт проверку после того, как краевая Общественная наблюдательная комиссия сообщила об избиениях заключённых в исправительной колонии № 31, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы краевого управления ФСИН.

В проверке примут участие прокуратура и следственный комитет Красноярского края.

«Все содержащиеся на сегодняшний день в Едином помещении камерного типа ИК-31 осуждённые состоят на профилактическом учёте у администрации учреждения: 32 осуждённых являются лидерами или активными участниками преступных групп, склонные к нападению на сотрудников правоохранительных органов, склонные к побегу, захвату заложников, актам членовредительства. Большинство осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе насильственного характера, часть осуждённых оправдывают радикальный ислам», — говорится в сообщении.

Общественная наблюдательная комиссия Красноярского края сообщила, что заключённые жалуются на избиения в исправительной колонии. По данным правозащитников, пострадали почти 50 человек. Из большинства рассказов следует, что сотрудники колонии избивают осуждённых во время досмотра в Едином помещении камерного типа сразу после прибытия.

Осуждённые рассказали комиссии, что их якобы били на приготовленном заранее матраце, душили пакетом, одеждой или тряпками, либо надевали им на голову противогаз. Руки и ноги сматывали верёвками или скотчем, связанных поднимали и бросали на пол.

По словам некоторых заключённых, их подвешивали за руки или за ноги к трубе у потолка и избивали, как боксёрскую грушу.

Напомним, что в ноябре 2017 года бывший заключённый отсудил 200 тысяч рублей за пытки в новосибирской колонии.

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