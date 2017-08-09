Иркутские полицейские задержали собирающих пожертвования на проезжей части псевдоволонтёров

Полицейские в Иркутске задержали местных жителей, которые собирали деньги на оживлённом перекрёстке города под видом благотворительности, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По сообщению пресс-службы, в отделы полиции поступили несколько сообщений о появлении на дорогах людей, представляющихся участниками волонтёрского движения. Они собирали деньги якобы для лечения тяжелобольного ребёнка. Также, по сообщению пресс-службы, они создавали аварийные ситуации, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

По предварительной информации, шесть мужчин и женщин от 22 до 25 лет приехали на территорию региона из другого государства. Для большинства из них этот вид деятельности был единственным.

Напомним, что в марте 2017 года волонтёры спасали сов-инвалидов из бывшего контактного зоопарка в Томске.