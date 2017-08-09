 

Мэрия сообщила о закрытии движения на улицах Новосибирска

 9 августа, 13:03
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Мэрия сообщила о закрытии движения на улицах Новосибирска
Фото Алёны Мартыновой

На месяц будет закрыто движение по улице Котовского и сузится улица Ватутина в Новосибирске в связи с ремонтными работами, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

С 11 августа по 8 сентября закроют автомобильное движение по улице Котовского в районе дома № 11, а также на восемь метров будет сужена проезжая часть по улице Ватутина на пересечении с улицей Котовского. На этом участке АО «ТеплоЭнергоСтрой» будет проводить земляные работы в связи с капитальным ремонтом тепловой камеры.

Объезд будет доступен по соседним улицам. «Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в пресс-службе мэрии.

В сентябре ООО «Строительное управление „СтройМастер“» будет проводить монтаж конструкций пролётного строения пешеходного перехода на улице Большевистской. В связи с этим с 20:00 9 сентября до 6:00 10 сентября будет закрыто движение транспортных средств по улице Большевистской в районе здания № 45/1.

Напомним, с 21 мая по 21 июня в центре Новосибирска движение транспорта было ограничено в связи с плановыми и аварийными ремонтными работами.

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