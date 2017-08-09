Новосибирские хирурги сконструировали новый орган мужчине с раком мочевого пузыря

В 2016 году у пациента был диагностирован рак мочевого пузыря, новосибирские хирурги удалили мужчине поражённый орган и сконструировали новый, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Врачи поставили 36-летнему мужчине диагноз «рак мочевого пузыря с тенденцией распространения на другие органы». Пациенту было показано хирургическое лечение: удаление мочевого пузыря, предстательной железы, семенных протоков и семенных пузырьков, лимфатических узлов.

Специалисты отделения онкологии и радиотерапии приняли решение провести одномоментную реконструктивную малоинвазивную операцию, что в дальнейшем обеспечит мужчине высокое качество жизни. Пациенту удалили мочевой пузырь, заменив его на искусственный, специально сконструированный из части тонкой кишки.

«Уникальность операции состоит в том, что гигантский объём хирургической агрессии был минимизирован благодаря роботу. Обычно при подобных вмешательствах хирурги удаляют поражённые органы при помощи робота, затем производят небольшой разрез, открытым путём выполняют пластику и в заключение сконструированный орган погружают в полость с использованием робота. Мы же провели все этапы операции с помощью комплекса da Vinci», — сообщил руководитель отделения онкологии и радиотерапии Сергей Ярмощук.

После успешно выполненной операции прошёл год. По данным магнитно-резонансной томографии, у мужчины нет признаков прогрессирования заболевания, продолженного роста опухоли. Пациент сумел вернуться к полноценной жизни: мужчина полностью контролирует процесс мочеиспускания, у него сохранилась эректильная функция. Благодаря минимизации хирургического вмешательства у мужчины нет кожных дефектов.

«Часто при раке мочевого пузыря, чтобы сохранить пациенту жизнь, врачам приходится жертвовать качеством жизни больного, выполняя максимальную хирургическую агрессию с высоким уровнем инвалидизации. В данном случае мы не жертвовали качеством жизни пациента», — поясняет Сергей Валерьевич.

Напомним, что в мае 2017 года нейрохирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли трёхмесячного ребёнка.