 

Новосибирские хирурги сконструировали новый орган мужчине с раком мочевого пузыря

 9 августа, 12:12
подходящие темы
Новосибирские хирурги сконструировали новый орган мужчине с раком мочевого пузыря
Фото предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина

В 2016 году у пациента был диагностирован рак мочевого пузыря, новосибирские хирурги удалили мужчине поражённый орган и сконструировали новый, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Врачи поставили 36-летнему мужчине диагноз «рак мочевого пузыря с тенденцией распространения на другие органы». Пациенту было показано хирургическое лечение: удаление мочевого пузыря, предстательной железы, семенных протоков и семенных пузырьков, лимфатических узлов.

Специалисты отделения онкологии и радиотерапии приняли решение провести одномоментную реконструктивную малоинвазивную операцию, что в дальнейшем обеспечит мужчине высокое качество жизни. Пациенту удалили мочевой пузырь, заменив его на искусственный, специально сконструированный из части тонкой кишки.

«Уникальность операции состоит в том, что гигантский объём хирургической агрессии был минимизирован благодаря роботу. Обычно при подобных вмешательствах хирурги удаляют поражённые органы при помощи робота, затем производят небольшой разрез, открытым путём выполняют пластику и в заключение сконструированный орган погружают в полость с использованием робота. Мы же провели все этапы операции с помощью комплекса da Vinci», — сообщил руководитель отделения онкологии и радиотерапии Сергей Ярмощук.

После успешно выполненной операции прошёл год. По данным магнитно-резонансной томографии, у мужчины нет признаков прогрессирования заболевания, продолженного роста опухоли. Пациент сумел вернуться к полноценной жизни: мужчина полностью контролирует процесс мочеиспускания, у него сохранилась эректильная функция. Благодаря минимизации хирургического вмешательства у мужчины нет кожных дефектов.

«Часто при раке мочевого пузыря, чтобы сохранить пациенту жизнь, врачам приходится жертвовать качеством жизни больного, выполняя максимальную хирургическую агрессию с высоким уровнем инвалидизации. В данном случае мы не жертвовали качеством жизни пациента», — поясняет Сергей Валерьевич.

Напомним, что в мае 2017 года нейрохирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли трёхмесячного ребёнка.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 июля, 12:59 • статья

Померимся хромосомами?

Новосибирские учёные начали исследования, которыми до них никто не занимался: они анализируют разницу в длине хромосом у пациентов с умственной отсталостью.
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
 17 апреля, 13:15 • интервью

Болезнь Альцгеймера: попробуем на крысах

Биолог Наталья Стефанова рассказала корреспонденту Сиб.фм о причинах развития болезни Альцгеймера, её наследственной и спорадической формах и об уникальности выведенной модели крыс.
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    