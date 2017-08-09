 

Новосибирские налогоплательщики задолжали области 5,5 млрд рублей

 9 августа, 17:11
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Новосибирские налогоплательщики задолжали области 5,5 млрд рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Недоимка по налогам в Новосибирской области составила 5,5 млрд рублей — правительство разрабатывает новые меры для получения этих денег, передаёт 9 августа корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции губернатора Владимира Городецкого.

Жители Новосибирской области уклоняются от уплаты налогов, что привело к большим задолженностям. По словам Владимира Городецкого, недоимку необходимо получить, так как на данный момент уже сформировался так называемый «лист ожиданий» реализации проектов на сумму свыше 12 млрд рублей.

«Например, в гораздо большем объёме надо выполнять программу „Чистая вода“, в гораздо большем объёме надо выполнять программу реформирования ЖКХ и инфраструктуры, это и строительство социальных объектов — недостроенных у нас ещё большое количество», — перечислил губернатор позиции данного списка.

Губернатор уверен, что отсутствие снижения кредиторской задолженности по налогам частично базируется на мышлении налогоплательщика.

«Я глубоко уверен, что на сегодня 1,4 млрд рублей — транспортный налог — в основном задолженность физических лиц, совершенно необоснованная. Это не экономическая ситуация, не позволяющая людям заплатить этот налог, который мизерный, это просто больше социальный аспект: „А! Не заплачу, и что там“. А это всё-таки 1,4 млрд рублей, а это дорожный фонд комплектуется за счёт этого транспортного налога».

Величина общей задолженности налогоплательщиков областному бюджету практически не сократилась с 2016 года и составляет 5,5 млрд рублей.

«Мы в апреле месяце утвердили на заседании правительства специальный план мероприятий по уменьшению недоимки, и надо сказать, что меры принимаются, но результатов не дали», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Губернатор поручил первому заместителю председателя правительства Владимиру Знаткову проанализировать кредиторскую задолженность по налогам, чтобы разработать новые меры.

Напомним, в апреле стало известно, что Новосибирская область в 2017 году направила в бюджет РФ 40,6 млрд рублей налогов.

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