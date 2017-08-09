Новосибирские управляющие компании пожаловались губернатору на рейдерский захват

11 новосибирских управляющих компаний обратились в правительство с жалобой на «недостойную конкуренцию» со стороны московских монополистов, передаёт 9 августа корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции губернатора Владимира Городецкого.

На адрес правительства Новосибирской области пришло письмо от 11 управляющих компаний объединившихся в борьбе с монополистом: новосибирских директоров УК под угрозами заставляют продавать свой бизнес.

«Это, конечно, сейчас применяются методы понуждения. Одно дело, когда у людей выбор, заключить договор с этой УК или с московской,— отметил губернатор. — А нарушить баланс, монополию создать — это всегда плохо, когда есть альтернатива оказания услуг, всегда лучше».

По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, на данный момент собрана рабочая группа для решения этой проблемы.

«То, что мы будем противостоять и предпримем все меры, жёсткие притом, по недобросовестной конкуренции — это однозначно, — заявил Городецкий. — Наша позиция будет жёсткая. Эту позицию подтвердил и полномочный представитель (полномочный представитель президента по СФО Сергей Меняйло. — прим. Сиб.фм)».

Напомним, в феврале прокуратура признала ЖКХ самой коррупционной сферой в Новосибирске.