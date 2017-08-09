 

Новосибирский суд оценит виновность водителя в ДТП посмертно

 9 августа, 18:47
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Новосибирский суд оценит виновность водителя в ДТП посмертно
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении погибшего в ДТП водителя, на рассмотрении дела настояли его родственники, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры 9 августа.

Родственники не согласились с прекращением уголовного дела в связи со смертью водителя и настояли на его рассмотрении в Болотнинском районном суде.

По информации следствия, 30 июня 2016 года около 01:50 водитель автомобиля «Рено Сандеро» совершил столкновение с полуприцепом «Кроне», соединённым с автомобилем «Камаз». Грузовик по техническим причинам стоял на проезжей части на 108-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Кемерово).

В легковом автомобиле находились три пассажира, в том числе двое малолетних детей 2007 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Рено Сандеро» погибли.

По версии следствия, водитель «Рено Сандеро» нарушил требования пунктов 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, что послужило причиной ДТП.

Родственники водителя не согласились с виновностью последнего в ДТП и прекращением уголовного дела в связи с его смертью, поэтому уголовное дело в отношении водителя «Рено Сандеро» направлено в Болотнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, что в декабре 2016 года работники красноярского морга потеряли тело пенсионерки.

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