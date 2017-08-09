Новосибирский суд отложил дело о банкротстве руководителя «Сибмоста»

Арбитражный суд Новосибирской области отложил рассмотрение дела о банкротстве председателя совета директоров АО «Сибмост» Альберта Кошкина по иску Экспобанка до 6 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из публикации газеты «Коммерсантъ-Сибирь».

О переносе рассмотрения ходатайствовали представители «Сибмоста», пояснив это необходимостью завершить формирование списков кредиторов и описи имущества должника.

«Ходатайство не затронет интересы Экспобанка, так как, полагаем, оно не имеет цели введения процедуры, а является понуждением к исполнению обязанностей основного должника — АО „Сибмост“», — сказал представитель компании.

Он также отметил, что никто из кредиторов, кроме Экспобанка, не подавал на банкротство Кошкина.

Представитель Экспобанка в свою очередь заявил: «Должник — не новичок в предпринимательской сфере и мог знать о последствиях. Более того, в отношении должника возбуждено около 30 производств. Он давно знает, что может быть инициировано банкротство».

Суд принял решение отложить рассмотрение дела, чтобы у ответчика была возможность предоставить полный пакет документов по делу.

Сумма, предъявленная Экспобанком к взысканию, составила 178,6 млн рублей. Также Экспобанк подал заявление о признании банкротом совладельца «Сибмоста» Владислава Кошкина. Суд рассмотрит это заявление 15 августа.

В настоящее время в новосибирском арбитраже рассматривается несколько исков о взыскании различных сумм к Альберту и Владиславу Кошкиным от Сбербанка, крупнейшего кредитора АО «Сибмост». Сумма долга составляет более 4,6 млрд рублей.

Напомним, что в июле 2017 года Экспобанк обращался в суд с требованием признать владельцев «Сибмоста» банкротами.