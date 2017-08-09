 

Обман помог жителям Новосибирска устроиться на работу

 9 августа, 13:36
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Обман помог жителям Новосибирска устроиться на работу
Фото с сайта globallookpress.com

Жители Новосибирска рассказали в опросе, сталкиваются ли они с обманом при трудоустройстве и как часто сами лгут при устройстве на работу, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения службы исследований сайта по поиску работы «Зарплата.ру» 9 августа.

Сайт «Зарплата.ру» провёл опрос среди 1 200 жителей Новосибирска. На вопрос, сталкивались ли они с обманом со стороны работодателей на собеседовании, 68 % опрошенных ответили утвердительно.

Фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной у 53 % участников опроса, а у 49 % должностные обязанности отличались от озвученных на собеседовании.

Вместе с тем 55 % горожан признались, что во время собеседования и сами скрывали правду от будущего работодателя или приукрашивали свои достижения и профессиональные качества. 5 % отметили, что им приходилось нагло врать во время беседы с работодателем. Остальные 40 % опрошенных на собеседовании говорили только правду. В поиске работы и при трудоустройстве ложь помогает — в этом убеждены 70 % участников опроса.

Кроме того, вопросы коснулись и добросовестности работодателей. 45 % жителей Новосибирска пожаловались в опросе на несоблюдение условий труда, а ещё 27 % — на нарушение условий официального трудоустройства.

Напомним, в апреле более тысячи жителей Новосибирска приняли участие в опросе сайта «Зарплата.ру» и рассказали, из-за чего их увольняли с работы.

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