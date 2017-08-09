 

Отголоски землетрясения в Китае дошли до Новосибирска — сейсмолог

 9 августа, 11:35
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Отголоски землетрясения в Китае дошли до Новосибирска &mdash; сейсмолог
Землетрясение в Китае. Фото с сайта globallookpress.com

Жители Новосибирска почувствовали подземные толчки, которые с большой долей вероятности могут быть отголосками мощного землетрясения в Китае, заявил корреспонденту Сиб.фм 9 августа замдиректора по науке Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» Алексей Еманов.

9 августа в некоторых районах Новосибирска люди почувствовали лёгкое землетрясение.

«В 6:30 утра в районе „Золотой нивы“ ощущалось землетрясение. Дом покачивался, растения в комнате шевелились, как на ветру», — написала жительница Новосибирска Варвара в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

«Вести Новосибирск» приводят слова читательницы Алёны: «Примерно в 6:30 утра на микрорайоне „Родники“ я ощутила, что дом качается. На кухне качалась люстра, всё продолжалось примерно две минуты».

Как пояснил корреспонденту Сиб.фм Алексей Еманов, это могли быть отголоски сильного землетрясения в Китае.

«На Тянь-Шане произошло событие магнитудой 6.6, — рассказал он. — После него был ещё толчок магнитудой около 5.0. Это на расстоянии примерно 1 170 км от Новосибирска. Опасности никакой не может представлять, но до Новосибирска могут дойти длиннопериодные колебания. Они имеют маленькие скорости, но присутствуют некоторые смещения.

На высоких этажах зданий толчки могли ощущаться — в зависимости от грунтового слоя и самого здания. Волны в земле распространяются очень быстро.

Продольная волна распространяется со скоростью 5 км/с, поперечная — около 3 км/с, а поверхностные волны — в пределах 1 км/с. Поэтому немудрено, что минут за 20 до Новосибирска могли дойти отголоски».

Мощное землетрясение магнитудой 6.6 в китайской провинции Сычуань случилось 8 августа в 23:27 по Гринвичу, соответственно в 6:27 9 августа по новосибирскому времени. Согласно официальным данным, из-за подземных толчков семь человек погибли и 164 пострадали. Около 24 тысяч домов были разрушены в результате бедствия, частично обрушился отель с двумя тысячами постояльцев.

Напомним, в начале мая сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Республике Алтай — магнитудой 3.4 и в Туве — магнитудой 3.0.

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