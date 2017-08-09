Повышение тарифа на проезд остаётся актуальным для Новосибирска — если решение будет принято, оно коснётся не только метрополитена, передаёт 9 августа корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции губернатора Владимира Городецкого.

Ранее начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло заявил о том, что тариф на проезд в метро пора повышать минимум до 23 рублей, а максимум до 25 рублей.

На данный момент предложение о повышении стоимости проезда в метро рассматривает департамент по тарифам Новосибирской области, сообщил губернатор.

«Я не могу предвкушать решение, которое примет тарифный регулятор, — заявил Владимир Городецкий. — Он будет обязан это предложение рассмотреть, дать экономическое обоснование, принять решение по изменению тарифов на перевозки — оно должно касаться не только метрополитена. Изменения должны касаться и наземного транспорта; там, где регулируемые тарифы по этим видам услуг, они должны быть комплексными».

Губернатор отметил, что тарифы на проезд не повышались в Новосибирске значительное время.

«Да, уже два года не повышались тарифы на перевозку, действительно, это так, — подтвердил губернатор. — Но в какой мере нужно принимать решение, откликаться, это второй момент... Предложение тарифного регулятора, его оценка, будет рассмотрена на нашем совете по естественным монополиям».

Напомним, в июне новосибирские перевозчики предупредили горожан о росте платы за проезд в маршрутках.