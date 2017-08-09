Роспотребнадзор закрыл столовую правительства Республики Алтай за антисанитарию

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку столовой правительства Республики Алтай после жалобы посетителя на антисанитарию и закрыли её на месяц, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новостей Горного Алтая» 9 августа.

Среди нарушений, выявленных Роспотребнадзором, — некачественная уборка и отсутствие косметического ремонта: на стенах, потолке и полу есть трещины. Кроме того, нет условий для личной гигиены работников: отсутствует гардеробная, раковина для мытья рук, дезинфицирующие средства для посуды, место для приёма пищи, а также отдельный туалета для персонала.

Фото Роспотребнадзора по Республике Алтай

Проверяющие нашли в холодильнике пищеблока обнаружили мясные полуфабрикаты, овощные нарезки и сливочное масло без маркировки — соответственно, дата и место производства неизвестны. Также не промаркированы ёмкости для пищевых и твёрдых коммунальных отходов, на них нет крышек. В пищеблоке отсутствует отдельный стол для обработки сырой птицы. Столовые приборы не подвергаются прокаливанию в духовых шкафах.

Вдобавок ко всему, персонал столовой не прошёл профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Роспотребнадзор направил в городской суд представление об административном приостановлении деятельности столовой на 30 суток.

Стоит заметить, что в январе 2015 года Роспотребнадзор уже закрывал столовую правительства Республики Алтай на два месяца.

Напомним, в октябре 2015 года Роспотребнадзор по Республике Алтай нашёл кишечную палочку в роллах, которые готовило предприятие японской кухни «Фудзияма» в селе Майма.