 

Российские военные победили в международном конкурсе разведчиков под Новосибирском

 9 августа, 12:20
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Российские военные победили в международном конкурсе разведчиков под Новосибирском
Фото с сайта Минобороны РФ

Команда России победила в общем зачёте на проходящем под Новосибирском международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения на сайте Министерства обороны РФ.

В конкурсе приняли участие сильнейшие разведчики Армении, Республики Беларусь, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Состязания прошли на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон Кольцово).

Соревнования были разделены на пять этапов: «десантирование и совершение марш-броска», «конкурс механиков-водителей», «комплекс препятствий «тропа разведчика», «стрельба» и «выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Один из самых сложных этапов — комплекс препятствий «тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе в боевой экипировке на время преодолело 22 препятствия на специализированной полосе длиной более 800 метров. В состав каждой разведывательной группы входило 10 человек.

В общем зачёте конкурса первое место завоевала команда России, на втором месте команда Китая, на третьем — разведчики Узбекистана.

Напомним, что 14 июля эшелон с военной техникой из Китая прибыл в Новосибирск.

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