Томские учёные проверят летучих мышей на наличие вируса бешенства

Зоологи Томского государственного университета будут проверять летучих мышей на наличие вируса бешенства, чтобы установить их роль в поддержании очагов заболевания; также они изучат их способность накапливать радиацию, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы университета.

Учёные планируют исследовать потенциал животных к размножению в городских условиях. Оптимальными местами обитания для рукокрылых являются пещеры и леса, но и в населённых пунктах они чувствуют себя комфортно. К примеру, в Томске обосновался и успешно адаптировался европейский вид — кожан двухцветный. Миниатюрные животные нередко селятся в жилых домах за балконной обшивкой, между оконными рамами, в трещинах зданий.

Так, в одном из домов на пересечении проспекта Ленина и улицы Учебной были найдены за обшивкой балкона 96 особей — самок с детёнышами. Количество малышей на одну маму оказалось больше, чем это бывает в природных условиях. Зоологи решили на примере Томска изучить роль летучих мышей в эпидемиологии некоторых опасных заболеваний и ряд других факторов, связанных с особенностью их существования.

«Ранее считалось, что в распространении бешенства участвуют только летучие мыши-вампиры, широко распространённые в Центральной и Южной Америке, — сообщил научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Александр Жигалин. — В конце прошлого века было установлено, что и насекомоядные летучие мыши могут заразить человека этим нейровирусом. В России такие случаи зафиксированы в Иркутске».

При исследованиях вирус бешенства удалось выявить у рукокрылых из Новосибирской области. Учёных интересует, какие виды участвуют в распространении вирусов бешенства, насколько значима их роль в поддержании очагов этого заболевания и его распространении.

Также для учёных интересна способность летучих мышей накапливать радиацию. На озере Акакуль (Челябинская область), где находится много баз отдыха, зафиксировали превышение радиационного фона в 50 раз. Выяснилось, что всему виной скопление помёта летучих мышей, колонии которых обитали на берегу.

«Рукокрылые насыщались радионуклидами от насекомых, которыми питались, — сообщил Александр Жигалин. — Мошки и комары, в свою очередь, получали радиоактивные элементы из загрязнённого технического водоёма, где они вывелись. Конец этой цепочки — продукты жизнедеятельности мышей — тоже излучали радиацию. С учётом этого фактора соседство с заражёнными рукокрылыми может быть опасным. Не подозревая о „бомбе“ в виде экскрементов за обшивкой балкона, хозяева будут подвергаться вредному излучению».

Напомним, что в июле 2015 года ветеринарная служба Забайкалья обнаружила бешеных лисиц.