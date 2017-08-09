 

Томские учёные обнаружили ускоренное таяние подводной мерзлоты в Арктике

 9 августа, 13:07
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Томские учёные обнаружили ускоренное таяние подводной мерзлоты в Арктике
Фото с сайта globallookpress.com

Учёные Томского политехнического университета зарегистрировали процесс ускоренного таяния подводной мерзлоты на шельфе у побережья России в Ледовитом океане — по оценке специалистов, это может привести к выбросам гигантских запасов метана, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы ТПУ.

Выводы томичей подтверждаются данными, собранными в ходе арктической экспедиции, проведённой в 2016 году совместно с учёными из Тихоокеанского океанологического института, Института океанологии и Института физики атмосферы.

Ранее считалось, что основная часть подводной мерзлоты морского шельфа Восточной Арктики является сплошной, что исключает возможность дестабилизации залегающих внизу гидратов метана. Согласно оценкам зарубежных экспертов, до конца XXI века таяние подводной мерзлоты в этом районе не превысит нескольких метров, а для полного её протаивания потребуются сотни, если не тысячи лет, что исключает возможность массированного выброса метана из донных отложений. Исследования учёных ТПУ показали, что таяние мерзлоты произходит на порядок быстрее — со скоростью до 18 сантиметров в год, и это приводит к образованию каналов, по которым может выходить метан.

«Величина пузырькового потока метана из донных осадков в воду в морях Восточной Арктики может изменяться от миллиграммов до десятков и сотен граммов с квадратного метра в сутки — в зависимости от состояния подводной мерзлоты, что приводит к увеличению концентрации атмосферного метана в приводном слое до значений, в два-четыре раза превышающих фоновые концентрации, измеренные на нашей планете», — поясняет профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ Наталья Шахова.

Кроме того, совместно с учёными из Института океанологии томичами открыт новый механизм ускорения выброса пузырькового метана из донных осадков в воду: вследствие воздействия на дно движущихся по мелководью ледяных торосов и айсбергов образуются борозды глубиной до шести метров и длиной в многие километры. Эти борозды в некоторых местах достигают уровня залегания метана.

Данные, полученные томскими учёными, могут быть использованы для более безопасного бурения шельфа при добыче углеводородов, поскольку позволяют предсказать вероятность массированного выброса метана — а такие случаи известны в Печорском море, Мексиканском заливе, проливе Лаптевых в Восточно-Сибирском море.

«В дальнейшем на основе этих данных будут пересмотрены и изменены подходы к изучению состояния подводной мерзлоты и его математическому моделированию, что крайне важно для снижения георисков, возникающих при проведении разведочного и промышленного бурения. Однако ещё остается много нерешённых вопросов, на которые будут направлены дальнейшие исследования нашего научного коллектива», — поясняет ценность исследования руководитель Международной лаборатории изучения углерода арктических морей ТПУ, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.

Напомним, ранее учёные Института леса СО РАН (Красноярск) пришли к выводу, что климат Сибири к 2080 году станет гораздо теплее, а средняя температура воздуха зимой будет выше нынешней на девять градусов.

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