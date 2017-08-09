Власти Алтайского края создадут реестр нежелательного для детей интернет-контента

В Алтайском крае чиновники создадут реестр нежелательного для детей интернет-контента, формироваться он будет по заявкам родителей и педагогов, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы краевого правительства.

Решение о создании реестра было принято на заседании рабочей группы по обеспечению информационной безопасности детей. Формироваться он будет по заявкам родителей и сотрудников образовательных организаций Алтайского края.

После этого реестр передадут провайдерам, предоставляющим доступ в интернет образовательным организациям, и в уполномоченные органы для блокирования нежелательных ресурсов.

Создание реестра нежелательных сайтов позволит оперативно выявлять негативный для детей контент и закрывать доступ к нему в образовательных организациях, не дожидаясь судебного решения, отмечают в ведомстве.

Напомним, что в июне 2015 года «Центр независимых исследователей Республики Алтай» попал в реестр иностранных агентов.