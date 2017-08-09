Высунувший ребёнка из окна автомобиля мужчина привлёк внимание красноярского следкома

Красноярские следователи разыскивают мужчину, который одной рукой держал грудного младенца, высунув его в окно автомобиля на полной скорости, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения регионального следкома.

Видеоролик, запечатлевший опасный для ребёнка трюк, появился в красноярских социальных сетях, а затем был опубликован в СМИ. На записи видно, что действие происходит на загородной трассе. Высунув ребёнка в окно, водитель затем начинает резкое ускорение, разворачивается и вновь ускоряется перед видеокамерой.

«Там же опубликована фотография, на которой неустановленный мужчина стоит на краю крыши многоэтажного жилого дома и держит за ногу грудного ребёнка. Видео и фото сопровождается комментариями о том, что события происходили в Красноярском крае. По данному факту следственными органами проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении следкома.

К розыску мужчины и ребёнка подключена полиция, начата доследственная проверка.

Напомним, в мае следователи Новосибирска начали проверку после того как местная жительница посадила дочь дошкольного возраста в мусорный бак, откуда та не смогла выбраться самостоятельно.