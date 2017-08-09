 

Житель Читы ограбил пенсионеров на поминках по их погибшему сыну

 9 августа, 16:42
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Житель Читы ограбил пенсионеров на поминках по их погибшему сыну
Фото с сайта globallookpress.com

В Чите предстанет перед судом 38-летний местный житель, который обвиняется в ограблении соседей-пенсионеров во время поминок по их погибшему сыну, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края 9 августа.

По версии следствия, 12 апреля находившийся в пьяном состоянии обвиняемый узнал, что у соседей погиб сын, и явился к ним на поминки. Войдя в квартиру, он представился близким другом погибшего, выразил соболезнования родителям и настоял на том, что хотел бы с ними помянуть их сына. Пожилые родители впустили гостя в дом и пригласили к столу.

«Поминки затянулись и хозяева квартиры, сославшись на усталость и плохое самочувствие, ушли спать, излишне доверившись „другу“ сына, оставив его в квартире без пригляда, — говорится в сообщении. — Злоумышленник воспользовался ситуацией, быстро собрал в сумку попавшиеся ему на вид ценные вещи, в том числе меховую шапку, сотовые телефоны, золотые украшения, бижутерию и парфюмерные изделия».

Кроме того, отметили в пресс-службе, обвиняемый зашёл в спальню и стал снимать золотую цепочку с шеи спящей хозяйки квартиры. Когда женщина проснулась и спросила, что происходит, он ответил ей, что золотое украшение продаст и купит себе водку. Сопротивление оказать она не смогла.

Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам, и часть похищенного изъяли у него.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Прокуратура района направила уголовное дело для рассмотрения в суд.

Напомним, в июле молодой человек украл у пожилой женщины в Красноярском крае 200 тысяч рублей — деньги он потратил на покупку лошади с жеребёнком и мототехники.

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