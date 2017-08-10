Человек с ножом напал на пикет партии «Яблоко» в Барнауле

Мужчина попытался сорвать агитационную кампанию «Яблока» в Барнауле — партийные активисты задержали его и передали полиции, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте партии «Яблоко».

Прохожий изрезал ножом агитационный куб партии «Яблоко» и повредил телефон активиста во время предвыборного пикета в Барнауле.

Инцидент произошёл 9 августа около 15:00 на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова во время пикета партии «Яблоко», который проходит в рамках предвыборной кампании в барнаульскую гордуму. Пикет был согласован с администрацией города.

Участники пикета самостоятельно обезвредили нападавшего, после чего длительное время удерживали его до прибытия полиции.

«Будем надеяться, что это единичный случай, а не кампания против партии „Яблоко“ с использованием так называемых „титушек“. Пусть полиция дело доведёт до конца, а хулиган получит по заслугам», — приводит партийная пресс-служба слова лидера списка «Яблока» на выборах барнаульскую городскую думу Александра Гончаренко.

В МВД по Алтайскому краю отказались оперативно комментировать нападение на пикет. «По этому факту нет информации в пресс-службе, напишите нам на почту запрос», — сказала сотрудница пресс-службы.

Выборы в городскую думу состоятся в Барнауле 10 сентября, в муниципальном списке от «Яблока» заявлен 41 кандидат.

Напомним, в июле мэрия Новосибирска согласовала антивоенный пикет «яблочников» со второго раза.