Экс-сотрудник Росреестра предстанет перед судом за махинации с землёй в Новосибирске

Следователи направили в суд дело в отношении бывшего сотрудника Росреестра, его незаконные действия привели к отчуждению 1,7 тысячи гектаров земли в пригороде Новосибирска, находившейся в государственной собственности, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

«В ходе расследования уголовного дела пресечено незаконное использование 1,7 тысячи гектаров находящейся в государственной собственности земли стоимостью более полумиллиарда рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно материалам следствия, в 2013 году бывший заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровую документацию о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска и произвёл его отчуждение в пользу третьих лиц.

Его действия позволили руководителю акционерного общества незаконно зарегистрировать право пользования землями площадью 1,7 тысячи гектаров для дальнейшей перепродажи. Ущерб государству оценён в сумме более 560 млн рублей.

В настоящее время на земельный участок наложен арест, любые действия с ним запрещены. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя регионального управления Росреестра направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении руководителя акционерного общества, в пользу которого совершено отчуждение земли. Он был объявлен в международный розыск. В настоящее время он обнаружен и задержан правоохранительными органами Аргентины. В отношении него проводится процедура экстрадиции», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2013 года депутат новосибирского заксобрания Илющенко рассказал, как давал взятку мэру Бердска.