 

Гидрометцентр сделал штормовое предупреждение на выходные в Новосибирской области

 10 августа, 18:03
были упомянуты
подходящие темы
Гидрометцентр сделал штормовое предупреждение на выходные в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

Дожди с грозами, сильные порывы ветра и похолодание прогнозируют синоптики в Новосибирской области на время уик-енда, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 10 августа.

По информации гидрометцентра, 12 августа в Новосибирской области температура воздуха понизится до +14...+19 °С в дневное время и +3...+9 °С ночью, а 13 августа снова начнёт теплеть: до + 17...+22 °С.

«Мы ждём прохождение атмосферных холодных фронтов и пониженное атмосферное давление, — пояснил Ренад Ягудин. — Поэтому погода будет неустойчивой с дождями, грозами, порывистыми ветрами. Более того, на 12 августа мы дали штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений погоды. В Новосибирской области ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 20-23 м/с. А по Алтаю пройдут очень сильные дожди, грозы, град и усиление ветра в порывах до 25 м/с».

Напомним, в третьей декаде августа синоптики прогнозировали в Новосибирской области заморозки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
присоединяйтесь!
    