Гидрометцентр сделал штормовое предупреждение на выходные в Новосибирской области

Дожди с грозами, сильные порывы ветра и похолодание прогнозируют синоптики в Новосибирской области на время уик-енда, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 10 августа.

По информации гидрометцентра, 12 августа в Новосибирской области температура воздуха понизится до +14...+19 °С в дневное время и +3...+9 °С ночью, а 13 августа снова начнёт теплеть: до + 17...+22 °С.

«Мы ждём прохождение атмосферных холодных фронтов и пониженное атмосферное давление, — пояснил Ренад Ягудин. — Поэтому погода будет неустойчивой с дождями, грозами, порывистыми ветрами. Более того, на 12 августа мы дали штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений погоды. В Новосибирской области ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 20-23 м/с. А по Алтаю пройдут очень сильные дожди, грозы, град и усиление ветра в порывах до 25 м/с».

Напомним, в третьей декаде августа синоптики прогнозировали в Новосибирской области заморозки.