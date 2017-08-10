ХК «Сибирь» подпишет контракт с ярославским болельщиком

Победителем первого в России хоккейного реалити-шоу «Хочу в „Сибирь“» стал вратарь из Ярославля Сергей Громов — он сыграет один матч с командой новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».

Детский хоккейный тренер из Ярославля победил в реалити-шоу «Хочу в «Сибирь», организаторы рассказали, как Сергей Громов шёл к победе.

26-летний Сергей Громов занялся хоккеем на первом курсе института, до участия в реалити-шоу работал детским хоккейным тренером. В Новосибирск победитель приехал в плацкартном вагоне, во время участия в шоу проживал в хостеле и подрабатывал промоутером и шашлычником.

«Сегодня заканчивается оплаченный период, и Сергей готов переехать в палатку! Но зарплаты, которую он получит по однодневному контракту с ХК „Сибирь“, хватит, чтобы окупить все его затраты!» — уверены организаторы реалити-шоу.

В Новосибирске участник шоу успел стать волонтёром в детском реабилитационном лагере фонда «Защити жизнь», которому активно помогает ХК «Сибирь».

На участие в реалити-шоу «Хочу в „Сибирь“» подали заявку около 600 хоккеистов-любителей, в ходе турниров количество участников сократилось до 12 человек. Сергей Громов стал абсолютным лидером SMS-голосования. Призом стал однодневный профессиональный контракт с клубом. Стартовый матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится 22 августа, хоккеист будет играть в составе команды ХК «Сибирь» против московского «Спартака».

Напомним, в июне стало известно, что новосибирский ХК «Сибирь» разыграет в реалити-шоу место на скамейке запасных.