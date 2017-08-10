«Контейнерная улица» с шоу-румами и салонами крафтовой одежды появится в Новосибирске

Стильная торговая улица из переоборудованных морских контейнеров может появиться в Новосибирске, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Центра дизайна «Мельница».

Улица Фабричная в Новосибирске станет средоточием трендовых контейнерных помещений для бизнеса. Аренду морских и транспортных контейнеров под торговые и досуговые площадки предложил Центр дизайна «Мельница».

«Сегодня по всему миру всё большую популярность набирает такой вид помещений, — сообщил арендодатель. — Он очень гармонично впишется в современные черты города, а также станет очень стильным и нестандартным ходом, если к этой идее правильно подойти с точки зрения оформления».

Под контейнеры на улице Фабричной выделят более 500 квадратных метров. На этом участке уместится более 10 морских контейнеров площадью от 15 до 30 квадратных метров, а также несколько 5- и 10-тонных транспортных контейнеров.

«Это новый шаг к развитию локальной коммерческой и досуговой инфраструктуры улицы Фабричной и территории Центра дизайна „Мельница“. В контейнерах разместятся студии дизайна, шоу-румы известных дизайнерских фешн-брендов, креативные офисы известных компаний, фуд-проекты», — приводит слова одного из авторов проекта издание «Деловой квартал».

По сообщению «Делового квартала», запуск «Контейнерной улицы» запланирован на конец августа.

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