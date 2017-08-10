Красноярский журналист дважды снялся в роли ведущего «Пусть говорят» на Первом канале

Тележурналист из Красноярска Александр Смол снялся в двух пилотных выпусках ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, однако ни один из них в эфир не пойдёт, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения РБК.

По данным собственного источника издания среди создателей программы, Первый канал до сих пор не может приступить к регулярным съёмкам популярной передачи из-за неопределённости с кандидатурой ведущего. На эту роль по-прежнему претендуют сразу два кандидата — красноярец и диктор Первого канала Дмитрий Борисов.

«Всего были сняты три пилотных программы. В двух участвовал Смол, ещё одну вёл Борисов. Но это в эфир не пойдёт. Это нужно для руководства Первого канала, чтобы понять, кто из них (станет ведущим — прим. Сиб.фм)», — пояснил собеседник РБК.

Другой собеседник информагентства сообщил, что Борисов считается наиболее вероятной кандидатурой на роль ведущего, хотя с ним и была отснята только одна пилотная программа. Ранее РБК, также со ссылкой на неназванные источники, сообщал о том, что прежний ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов перейдёт с Первого канала на телеканал «Россия 1». По одной из версий, у него возник конфликт с новым продюсером программы из-за стремления последнего добавить в передачу больше политических тем.

Напомним, телеведущая красноярского телеканала Евгения Головина в конце августа представит Россию на конкурсе «Миссис мира — 2017».