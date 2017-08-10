Менее двух тысяч человек заболели ВИЧ за полгода в Новосибирской области

Новосибирские врачи рассказали о снижении количества новых случаев ВИЧ-инфекции до 1 890 заболевших, 25 из 922 посетителей вокзала Новосибирск-Главный получили положительный результат экспресс-теста, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в «Интерфакс».

Почти 35 тысяч человек с диагнозом ВИЧ было зарегистрировано в Новосибирской области, из них 22,3 тысячи остались в регионе. Врачи рассказали о снижении количества новых заболевших до 1 890 человек за период с января по июль 2017 года. По данным минздрава НСО больше 2 тысяч новых заболевших зарегистрировали за аналогичный период в 2016 году.

«Когда мы разместили мобильные пункты экспресс-теста на ВИЧ то были поражены: к пункту возле вокзала Новосибирск-Главный выстраивались очереди, а работники двух крупных предприятий очень активно откликнулись. Можно сказать, что в обществе преодолён страх перед ВИЧ и связанной с этим стигматизацией, люди стремятся пройти тесты в заботе о здоровье», — рассказала главный специалист по инфекционным болезням Новосибирской области Лариса Позднякова.

Представитель министерства здравоохранения Новосибирской области Ольга Покровская отметила, что у неё нет данных по количеству приезжих из других регионов среди ВИЧ-инфицированных. Она отметила, что Новосибирская область единственная в Сибири подготовилась к перебоям с лекарствами, для закупки лекарств было выделено более 31 млн рублей.

«Новосибирская область вовремя сумела смягчить возможные последствия эпидемии ВИЧ. В соседних регионах — в Алтайском крае, Томске катастрофически не хватает лекарств. Все регионы являются заложниками федерального Минздрава РФ, именно они осуществляют закуп антиретровирусных препаратов. То что критика в СМИ есть, это хорошо и хорошо, что на неё вовремя отреагировали», — подчеркнул председатель правления общественной организаций «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

Врачи Новосибирского «Центра СПИД» выдают лекарства больным на месяц вперёд, чтобы контролировать здоровье пациентов и бороться с перепродажей льготных лекарств. Новосибирский центр помощи ВИЧ-инфицированным при городской инфекционной больнице переполнен посетителями, однако врачи утверждают, что сделано всё. Со слов главного врача ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» Ларисы Поздняковой очередей не избежать, но в центре есть специалисты и необходимое оборудование для комплексной диагностики здоровья и все пациенты попадают на приём. Врач отметила, что нигде в мире нет бесплатных тестов на ВИЧ и лекарств, в США и странах Западной Европы объем помощи зависит от уровня медицинской страховки.

Средний возраст ВИЧ-инфицированных от 25 до 40 лет, наиболее часто инфекция передаётся половым путём. Общественники отмечают, что за три года информирования населения люди изменили отношение к ВИЧ-инфицированным, теперь это воспринимается как хроническое заболевание.

«Мы наладили систему равных консультантов, эти люди уже прошли этап принятия диагноза и знают, как трактовать анализы, эта служба работает успешно. Когда мы провели около ста экспресс-тестов на привокзальной площади, то семь человек оказались с положительным диагнозом. В первые минуты человеку сложно усвоить информацию, здесь лучше всего работают равные консультанты. Но сейчас люди не умирают от СПИДА, как десять лет назад — если лечиться, то это становится в ряд хронических заболеваний. Более того, если у человека низкая вирусная нагрузка — он и другим инфекцию не передаст. Когда люди разговаривают с успешными примерами, у которых есть семьи и дети, то страх уходит», — уверен председатель общества «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

Сейчас мобильный пункт анонимных экспресс-тестов на ВИЧ раз в неделю работает в общественных местах — около крупных торговых центров, вузов и жилмассивов. График работы можно уточнить на сайте Новосибирского «Центр СПИД».

Напомним, что новосибирские врачи сообщили о росте заболеваемости ВИЧ, более 60 % заболевших заразились половым путём. Гомосексуалисты перестали считаться одной из основных групп риска с высоким ростом заболеваемости, рост числа заболевших стабилизировался в среде опийных наркоманов.

Основным драйвером распространения ВИЧ назвали гетеросексуальных мужчин и женщин от 20 до 44 лет. Замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов связал это с последствиями сексуальной революции 90-х и влиянии либеральных ценностей на распространение СПИДа.