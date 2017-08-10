 

Музей царских курганов под открытым небом появится в алтайском урочище Пазырык

 10 августа, 11:38
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Музей царских курганов под открытым небом появится в алтайском урочище Пазырык
Глава Республики Алтай Александр Бердников (слева) и музейные работники, фото с сайта altai-republic.ru

Музейные работники Республики Алтай и их коллеги из Эрмитажа намерены рекультивировать раскопанные в середине XX века царские курганы в урочище Пазырык и создать вокруг них музей под открытым небом, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения на официальном сайте правительства региона.

Курганный комплекс в Пазырыке был обнаружен советскими учёными у села Балыктуюль в конце 1920-х годов. В погребениях скифского времени хорошо сохранились предметы быта древней алтайской знати и мумии вождей, что стало открытием мирового значения. Сохранность предметов из дерева, кожи и ткани, которые обычно не сохраняются в археологических памятниках, была обусловлена наличием на Пазырыке подкурганной мерзлоты. После изучения сами курганы не были засыпаны, и на месте раскопок остались глубокие воронки, окружённые кучами камней и земли.

Основная цель археологических работ, начатых на Пазырыке в 2017 году — доисследовать курганы, а затем привести их в первозданный вид и создать на этом месте музей. По словам ректора Горно-Алтайского госуниверситета Валерия Бабина, работа рассчитана не на один год.

«Учёные нашего университета и государственного Эрмитажа в этом году приступили к грандиозному проекту — реконструкции знаменитых Пазырыкских курганов. Это очень большое дело. Курганы в плохом состоянии, и мы надеемся, что благодаря усилиям учёных, общественности и всех заинтересованных лиц через какое-то время там появится уникальный музей под открытым небом. В первозданном виде будут восстановлены раскопанные курганы», — рассказал Валерий Бабин.

Основная цель первого стартового сезона — определить предстоящий фронт работ. Помимо пяти больших курганов в урочище находится около 200 различных объектов (мелкие могильники, оградки, поминальные выкладки и так далее). В течение июля археологи работали на северо-восточной периферии большого пятого кургана, где ранее была найдена знаменитая скифская колесница, ковры, мумии мужчины и женщины. Находки из этого кургана хранятся в Государственном Эрмитаже.

Кроме того, работы проводились на малом кургане № 7, который также не был рекультивирован после раскопок в середине XX века. Учёным удалось полностью реконструировать этот объект. Примечательно, что, не ожидая сделать новых находок, они обнаружили здесь фрагменты керамических сосудов, кости животных — возможно, следы поминальной тризны.

Как сообщила журналистам хранитель пазырыкской коллекции Государственного Эрмитажа Елена Степанова, будущий музейный комплекс в Пазырыке будет состоять из павильона, где будет представлена экспозиция и сувениры, и восстановленных могильников.

«Уже есть договорённости с алтайскими мастерами — они приедут в Эрмитаж, чтобы познакомиться с предметами, а затем создать и современную реконструкцию пазырыкского костюма, и сделать точные копии предметов», — отметила специалист из Санкт-Петербурга.

Место археологических работ посетил и глава Республики Алтай Александр Бердников, который познакомился с учёными и обещал поддержать проект и помочь в его реализации.

Напомним, в октябре 2016 года двое жителей Республики Алтай случайно нашли в скалах деревянный саркофаг с останками погребённого мужчины и хорошо сохранившимися артефактами средневековья, среди прочего в погребении были обнаружены фрагменты бересты с нанесёнными на них орнаментами.

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