«Новая газета» составила энциклопедию о «Кузбассбаши» и «кемеровском социализме»

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар к 20-летию губернаторства главы Кузбасса Амана Тулеева составил «малую кемеровскую энциклопедию», озаглавленную «Кузбассбаши и аномальные цифры», узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа, ознакомившись с публикацией.

Издание напоминает, что очередную годовщину своего правления 73-летний Тулеев отметил в больнице после операции на позвоночнике, проведённой в Германии. «Новая газета» констатирует, что в Кузбассе активно муссируются слухи о том, что губернатор находится в коме. Чтобы составить «энциклопедию» и разобраться в том, как функционирует так называемый «тулеевский социализм», Илья Азар побывал в Кемеровской области и поговорил с командой Тулеева, его возможными преемниками и «единственным в области оппозиционером».

В итоге написанная спецкором «Новой газеты» «малая энциклопедия» насчитывает 41 главу, среди которых есть главы, посвящённые таким громким эпизодам деятельности кемеровского губернатора, как противостояние с предпринимателем Михаилом Живило в 1990-е годы (бизнесмен был обвинён в покушении на Тулеева, лишился своих активов и вынужден был уехать во Францию), ситуация с вымогательством контрольного пакета акций угольного разреза «Инской» или объявленная Тулеевым охота за йети.

Глава «Аномальные цифры», давшая заголовок «энциклопедии», повествует о сверхвысоких показателях явки на выборах губернатора (92 %) и о беспрецедентно большом числе голосов, отданных за Тулеева на выборах 2015 года (96 %). В этой главе кузбасский оппозиционер Максим Учватов рассказывает, что об итогах выборов было известно ещё за два месяца до проведения голосования, а в реальности «на выборы здесь вообще никто не ходит, потому что смысла нет».

В аннотации к «энциклопедии» редакция «Новой газеты» отмечает, что ни сторонники, ни оппоненты Тулеева не сомневаются, что если «есть малейший шанс хотя бы на ограниченное функционирование», то губернатор, считающий себя прямым потомком Чингисхана, досидит в кресле до конца срока, истекающего в 2020 году.

Напомним, согласно опросу, проведённому изданием «Коммерсантъ» в июле, наиболее вероятными преемниками Тулеева на посту губернатора Кузбасса являются мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от региона Дмитрий Исламов.