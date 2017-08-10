 

Новосибирская область стала лидером по числу новостроек в Сибирском федеральном округе

 10 августа, 07:03
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Новосибирская область стала лидером по числу новостроек в Сибирском федеральном округе
Фото с сайта globallookpress.com

В первом полугодии 2017 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 2,6 млн квадратных метров, что на 17,4 % ниже прошлогодних показателей, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из публикации на сайте Новосибирскстата.

Количество введённого жилья в Новосибирской области по сравнению с показателями 2016 года снизилось на 21,4 %, составив 616,6 тысячи квадратных метров. Тем не менее, это не помешало региону стать лидером по количеству нового жилья в Сибирском федеральном округе.

Второе место занимает Красноярский край — в нём построено 408,3 тысячи квадратных метров жилья. На третьем месте — Кемеровская область с 385,6 тысячи «квадратов».

Ниже всех в списке находится Республика Тыва — за первое полугодие 2017 года было введено всего 32,1 тысячи квадратных метров жилья.

Скромные показатели и у Забайкальского края — 67,9 тысячи «квадратов», однако по сравнению с 2016 годом объём нового жилья увеличился в 2,3 раза.

Напомним, что по данным Новосибирскстата за июнь 2017 года, ввод жилья в Новосибирской области был сокращён на треть.

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