Новосибирские генетики решили вывести «ветвящуюся» мягкую пшеницу

Новосибирские учёные хотят добиться повышения плодоносности мягкой пшеницы за счёт изучения спонтанных мутаций злаковых, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН изучают аномалии в развитии соцветия пшеницы, связанные с формированием колоска и цветка, чтобы использовать их при селекции в качестве донора полезных признаков.

Соцветием пшеницы является колос. Колос состоит из главной оси, а к ней присоединяются колоски. Колоски же содержат не видные глазу цветки, которые дают начало зерновкам. В норме у пшеницы соцветие не ветвится, однако в природе встречаются колоски-мутанты, у которых наблюдается многоколосковость или неконтролируемый рост стебля.

Новосибирские исследователи изучили четыре группы мутаций пшеницы, чтобы полезные признаки мутантов послужили на пользу сельскому хозяйству.

В первой группе вместо цветков развиваются колоски, и в результате формируется колос нестандартного типа — многоколосковый. Во второй образуются дополнительные вертикальные колоски — один над другим. В третьей только часть цветков заменена колосками. В четвёртой удлиняется ось колоскового стержня — её рост не останавливается.

Попытки перенести гены фенотипа первой группы на коммерческие сорта пшеницы не увенчались успехами. Однако генетикам удалось добиться того, чтобы можно было использовать в качестве донора полезных признаков экземпляры с повышенной фертильностью цветков и озернённостью колоска.

«Нельзя говорить, что все мутации генов, регулирующих развитие, вредны или, наоборот, полезны — есть ещё и нейтральные, — рассказала кандидат биологических наук Оксана Добровольская. — Однако именно спонтанные мутации по некоторым генам, определяющим развитие и архитектуру колоса, способствовали тому, что пшеница стала широко возделываться человеком. В перспективе результаты исследований даже позволят сказать, какие сочетания аллелей генов нужно использовать для получения продуктивных сортов».

Напомним, в начале августа стало известно, что красноярские учёные создали «умные удобрения».