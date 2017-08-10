 

Новосибирские генетики решили вывести «ветвящуюся» мягкую пшеницу

 10 августа, 16:46
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Новосибирские генетики решили вывести «ветвящуюся» мягкую пшеницу
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские учёные хотят добиться повышения плодоносности мягкой пшеницы за счёт изучения спонтанных мутаций злаковых, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН изучают аномалии в развитии соцветия пшеницы, связанные с формированием колоска и цветка, чтобы использовать их при селекции в качестве донора полезных признаков.

Соцветием пшеницы является колос. Колос состоит из главной оси, а к ней присоединяются колоски. Колоски же содержат не видные глазу цветки, которые дают начало зерновкам. В норме у пшеницы соцветие не ветвится, однако в природе встречаются колоски-мутанты, у которых наблюдается многоколосковость или неконтролируемый рост стебля.

Новосибирские исследователи изучили четыре группы мутаций пшеницы, чтобы полезные признаки мутантов послужили на пользу сельскому хозяйству.

В первой группе вместо цветков развиваются колоски, и в результате формируется колос нестандартного типа — многоколосковый. Во второй образуются дополнительные вертикальные колоски — один над другим. В третьей только часть цветков заменена колосками. В четвёртой удлиняется ось колоскового стержня — её рост не останавливается.

Попытки перенести гены фенотипа первой группы на коммерческие сорта пшеницы не увенчались успехами. Однако генетикам удалось добиться того, чтобы можно было использовать в качестве донора полезных признаков экземпляры с повышенной фертильностью цветков и озернённостью колоска.

«Нельзя говорить, что все мутации генов, регулирующих развитие, вредны или, наоборот, полезны — есть ещё и нейтральные, — рассказала кандидат биологических наук Оксана Добровольская. — Однако именно спонтанные мутации по некоторым генам, определяющим развитие и архитектуру колоса, способствовали тому, что пшеница стала широко возделываться человеком. В перспективе результаты исследований даже позволят сказать, какие сочетания аллелей генов нужно использовать для получения продуктивных сортов».

Напомним, в начале августа стало известно, что красноярские учёные создали «умные удобрения».

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