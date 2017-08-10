Песочница в центре Новосибирска была отравлена ртутью

Новосибирские родители нашли шарики ртути на детской площадке в песочнице и вызвали спасателей, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Дежурный аварийно-спасательной службы «Витязь» принял вызов от обеспокоенных родителей. Они нашли в песочнице шарики металлического оттенка, внешне схожие с ртутью.

Инцидент произошёл утром 10 августа около 11:15 во дворе дома по улице Ленина. На место выехал экипаж спасателей с химико-радиометрической лабораторией. Спасатели совместно с химиками службы произвели замеры почвы и воздуха: показатели превысили уровень предельно допустимых значений.

«На территории детской площадки была произведена демеркуризация, — рассказали сотрудники МАСС в группе в соцсети „ВКонтакте“. — Спасатели собрали ртуть вместе с „грязной землёй“ и вывезли для дальнейшей утилизации в специализированных организациях. После проделанной работы отдел ХРЛ провёл ещё раз контрольные замеры почвы и воздуха. На этот раз показатели приборов пришли в норму, превышения ПДК не выявлено».

На данный момент правоохранители и специалисты ГО и ЧС района устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в мае родители школьницы отсудили 150 тысяч рублей за сломанные качели в Томске.