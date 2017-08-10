 

Себестоимость проезда в новосибирском автобусе достигла 28 рублей — перевозчик

 10 августа, 18:37
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Себестоимость проезда в новосибирском автобусе достигла 28 рублей &mdash; перевозчик
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские перевозчики пожаловались чиновникам на несоответствие цены билета и себестоимости поездки пассажира в городском автобусе, представители муниципалитета попросили их предоставлять прозрачные схемы расходов и доходов, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения пресс-центра мэрии.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов провёл выездное совещание в ООО «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1» по организации обслуживания и ремонта подвижного состава общественного пассажирского транспорта. Основные проблемы, которые озвучили на совещании частные перевозчики, — рост цен на топливо, ГСМ, запчасти для автобусов, а также высокая стоимость нового подвижного состава.

«Себестоимость проезда составляет порядка 28 рублей при тарифе 19 рублей. А новый автобус, приспособленный для перевозки маломобильных пассажиров, стоит более 8 млн рублей. Я затрудняюсь сказать, сколько лет понадобится, чтобы он себя окупил. При таком тарифе на проезд нам сейчас выгоднее эксплуатировать старые автобусы, даже с учётом расходов на их ремонт и обслуживание», — отметил директор ООО «Белмарс» Сергей Фурсов.

Как рассказал и. о. заместителя начальника управления пассажирских перевозок Андрей Куликов, в планах мэрии — обновление и увеличение парка пассажирского транспорта, строительство новых трамвайных линий и ремонт существующих, а также развитие систем транспортно-пересадочных узлов и безналичной оплаты проезда. По его мнению, действующий тариф не позволяет отрасли развиваться.

«Для изменения этой ситуации необходимо, чтобы крупные немуниципальные перевозчики предоставляли в департамент по тарифам прозрачные схемы своих расходов и доходов от перевозки пассажиров, — сообщил Куликов. — Пока этого не происходит. Поэтому сейчас мы активно работаем над решением этой проблемы».

На сегодняшний день в Новосибирске работают 219 частных перевозчиков. 1 299 единиц подвижного состава обслуживают 55 автобусных маршрутов и 47 маршрутов маршрутных такси. По данным МКУ «ЦУГАЭТ», за июль частными перевозчиками выполнено 311 200 рейсов.

Напомним, что в июне 2017 года новосибирские перевозчики предупредили горожан о росте платы за проезд в маршрутках.

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