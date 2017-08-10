 

СК проверит барнаульский детский сад, в котором отравились дети

 10 августа, 11:56
были упомянуты
подходящие темы
СК проверит барнаульский детский сад, в котором отравились дети
Фото Валентина Копалова из архива Сиб.фм

Следственный комитет проведёт проверку детского сада № 105 в Барнауле после публикации в СМИ — родители воспитанников сообщили журналистам о массовом отравлении детей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения пресс-службы регионального следкома.

По информации портала Amic.ru, несколько родителей пожаловались на отравление детей в детском саду, которое сопровождалось тошнотой, рвотой и болью в животе.

«Моему сыну стало плохо в детском саду после тихого часа, — цитирует издание слова одной из матерей Маргариты Гладышевой. — Он проснулся, и его вырвало. Воспитатели вызвали папу, он забрал ребёнка из садика, отвёз в поликлинику. Врач сказала, что у ребёнка острый гастроэнтерит».

Следователи проведут доследственную проверку «Центра развития ребёнка — детского сада № 105» с целью выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Напомним, в мае двое воспитанников одного из барнаульских детских садов употребили неизвестное вещество и с признаками отравления попали в реанимацию.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 августа, 09:29 • репортаж

Родина пломбира

За что жители холодной России любят мороженое и сколько пломбира получится из 500 килограммов коровьего молока.
 8 августа, 09:53 • репортаж

В Питере — пить, предпочтительно — чай

Знаете ли вы, с какой скоростью производят чайные пакетики? Корреспондент Сиб.фм побывал на чаеразвесочной фабрике компании Uniliver и узнал: 600 двойных пакетиков в минуту. Или 400 пирамидок чая «Липтон».
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
присоединяйтесь!
    