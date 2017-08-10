СК проверит барнаульский детский сад, в котором отравились дети

Следственный комитет проведёт проверку детского сада № 105 в Барнауле после публикации в СМИ — родители воспитанников сообщили журналистам о массовом отравлении детей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения пресс-службы регионального следкома.

По информации портала Amic.ru, несколько родителей пожаловались на отравление детей в детском саду, которое сопровождалось тошнотой, рвотой и болью в животе.

«Моему сыну стало плохо в детском саду после тихого часа, — цитирует издание слова одной из матерей Маргариты Гладышевой. — Он проснулся, и его вырвало. Воспитатели вызвали папу, он забрал ребёнка из садика, отвёз в поликлинику. Врач сказала, что у ребёнка острый гастроэнтерит».

Следователи проведут доследственную проверку «Центра развития ребёнка — детского сада № 105» с целью выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Напомним, в мае двое воспитанников одного из барнаульских детских садов употребили неизвестное вещество и с признаками отравления попали в реанимацию.