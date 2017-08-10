Спасатели из Кузбасса обследовали три километра аварийного рудника «Мир» в Якутии

Отряд кузбасских горноспасателей и подземных водолазов работает на глубине 600 метров, помогая ликвидировать последствия аварии на руднике «Мир» в Якутии — там произошло затопление горных выработок, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения регионального управления МЧС.

Отряд спасателей был направлен в Якутию 4 августа. Они обследуют горные выработки в поисках шахтёров, которые в результате аварии не вышли на поверхность. Поисково-спасательные работы ведутся на глубине около 600 метров.

В состав спасательной группировки вошли водолазы отряда быстрого реагирования Национального центра подготовки горноспасателей и шахтёров из Новокузнецка. Они обследовали подтопленные выработки общей протяжённостью около трёх километров.

«Все выработки, доступные для прохода, были обследованы. Разведка проводилась на предмет поиска людей. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы — всё, что принесло водой. Впервые нам приходится работать в таких условиях. Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса», — говорит командир отряда быстрого реагирования Национального центра подготовки горноспасателей и шахтёров МЧС России Николай Мясников.

В составе оперативной группы психологов МЧС России на месте работает специалист-психолог Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона по оказанию психологической помощи пострадавшим и их родственникам.

Условия проведения аварийно-спасательных работ остаются очень сложными. Начало работ для каждой из трёх смен начинается с тщательного инструктажа на командном пункте. За безопасностью горноспасателей и работников шахты ведется строгий контроль.

Напомним, что в феврале 2017 года в кузбасской шахте погиб ученик горнорабочего.