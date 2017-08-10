Новосибирская студентка получила три года за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Новосибирский военный суд приговорил к трём годам колонии 20-летнюю студентку колледжа за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии, при задержании в её сумке нашли медикаменты, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из публикации издания «Коммерсантъ-Сибирь».

Сотрудники новосибирского УФСБ задержали Викторию Старостенко 2 ноября 2016 года в московском аэропорту, когда она ожидала стыковочного рейса на Стамбул.

По информации следствия, Старостенко собиралась выехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам террористической организации «Джебхат ан-Нусра», запрещённой в России. Завербовал её через социальные сети человек, назвавшийся Абдуллахом. После недолгой переписки он предложил студентке приехать в Сирию и выйти за него замуж. После свадьбы Старастенко якобы должна была присоединиться к исламистской группировке. Она согласилась, и вербовщик оплатил ей перелёт из Новосибирска через Москву в Стамбул.

Во время задержания в аэропорту Шереметьево в сумке девушки оперативники нашли несколько тюбиков противовоспалительных мазей, антибиотики, зелёнку, флакон масла чистотела и вьетнамскую «Звёздочку». Медикаменты для боевиков её просил привезти вербовщик Абдуллах.

Виктория Старостенко во всём созналась и до конца судебного разбирательства находилась под домашним арестом. Дело рассматривалось выездной коллегией судей Дальневосточного окружного суда.

По статьям 30 и 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») Старостенко назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 23 ноября 2015 года стало известно, что в федеральный список террористов и экстремистов попали 159 жителей Сибири.