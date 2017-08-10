 

Новосибирская студентка получила три года за попытку примкнуть к террористам в Сирии

 10 августа, 08:40
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирская студентка получила три года за попытку примкнуть к террористам в Сирии
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский военный суд приговорил к трём годам колонии 20-летнюю студентку колледжа за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии, при задержании в её сумке нашли медикаменты, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из публикации издания «Коммерсантъ-Сибирь».

Сотрудники новосибирского УФСБ задержали Викторию Старостенко 2 ноября 2016 года в московском аэропорту, когда она ожидала стыковочного рейса на Стамбул.

По информации следствия, Старостенко собиралась выехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам террористической организации «Джебхат ан-Нусра», запрещённой в России. Завербовал её через социальные сети человек, назвавшийся Абдуллахом. После недолгой переписки он предложил студентке приехать в Сирию и выйти за него замуж. После свадьбы Старастенко якобы должна была присоединиться к исламистской группировке. Она согласилась, и вербовщик оплатил ей перелёт из Новосибирска через Москву в Стамбул.

Во время задержания в аэропорту Шереметьево в сумке девушки оперативники нашли несколько тюбиков противовоспалительных мазей, антибиотики, зелёнку, флакон масла чистотела и вьетнамскую «Звёздочку». Медикаменты для боевиков её просил привезти вербовщик Абдуллах.

Виктория Старостенко во всём созналась и до конца судебного разбирательства находилась под домашним арестом. Дело рассматривалось выездной коллегией судей Дальневосточного окружного суда.

По статьям 30 и 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») Старостенко назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 23 ноября 2015 года стало известно, что в федеральный список террористов и экстремистов попали 159 жителей Сибири.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
 20 июля, 12:13 • статья

Не как Джобс — с дипломом!

Эксперты в сфере образования из разных городов прокомментировали идею выдавать студентам дипломы за стартапы и рассказали об опыте вузов.

Битвы на съёмочной площадке

 10 июля, 11:47 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
присоединяйтесь!
    