 

Житель Бурятии отделался штрафом за помощь другу в сокрытии трупа

 10 августа, 12:32
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Житель Бурятии отделался штрафом за помощь другу в сокрытии трупа
Фото с сайта globallookpress.com

Суд Бурятии назначил мужчине наказание в виде штрафа за то, что он помог другу спрятать тело убитой им сожительницы, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 25 октября 2015 года в городе Гусиноозёрске, мужчина убил свою сожительницу на глазах у друга. После совершения преступления он попросил друга помочь уничтожить улики.

44-летний обвиняемый в укрывательстве убийства помог перевезти на хозяйственной тележке труп женщины в подвальное помещение заброшенного гаража и засыпать его землёй. После этого мужчина смыл кровь с пола, а затем сжёг половую тряпку, нож и свою одежду.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Суд признал мужчину виновным в заранее не обещанном укрывательстве и избрал наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.

Его другу суд также вынес обвинительный приговор, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, в августе стало известно, что трое мужчин предстанут перед судом за убийство беременной женщины в Новосибирске.

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