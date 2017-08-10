Житель Омска стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из рогатки по голубям

Мужчина стрелял из рогатки по голубям на территории образовательного учреждения в Омске — полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Житель Омска на территории школы расстрелял из рогатки и добил палкой голубя на глазах у детей.

Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Омска. На месте преступления криминалисты собрали материал для проведения экспертиз.

Правоохранители завели в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — ограничение свободы сроком на один год.

Напомним, в июне новосибирский суд дал реальный срок за убийство котёнка.