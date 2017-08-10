Жители Сибири смогут наблюдать звездопад 12 и 13 августа

Метеорный поток Персеиды пронесётся над Землёй 12 и 13 августа. Красивое природное явление смогут наблюдать жители Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областей и соседних регионов, рассказал корреспонденту Сиб.фм 10 августа заместитель директора Большого Новосибирского планетария Илья Орлов.

Ежегодно в августе Земля проходит через поток метеоров, движущихся со стороны созвездия Персея. Пик звёздного дождя придётся на две ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Ожидается, что в час будет пролетать около 100 видимых невооружённым глазом метеоров.

По словам Ильи Орлова, метеорный дождь длится примерно месяц: Земля вошла в шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля, в двадцатых числах июля и покинет его в середине августа.

«Поток будет виден почти везде. В Новосибирске тоже смогут его увидеть, если повезёт с погодой. Может помешать слишком яркая луна, поскольку недавно было полнолуние», — отметил Илья Орлов.

Напомним, что жители Новосибирска также могут любоваться ежегодным метеорным дождём Квадрантиды, который наблюдается в январе.