Жители Сибири смогут отследить все свои заказы на AliExpress

AliExpress ввёл обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, с их помощью жители Сибири и интернет-магазин могут отследить доставку на сайте или в мобильном приложении, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения РИА «Новости».

Агентство ссылается на информацию «Почты России». Штрих-коды вводятся с 10 августа. Россия — один из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрируется с системой национальной почтовой службы.

Ранее покупки с AliExpress с небольшим средним чеком часто отправлялись как нерегистрируемые отправления, их невозможно было отследить.

«Зачастую пересылка идёт морским путём или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений», — говорится в сообщении.

Доля нерегистрируемых пакетов в настоящее время составляет 20 %, отмечал замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. При этом в прошлом году таких отправлений было 70 %.

AliЕxpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка в сфере онлайн-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компания имеет наибольшую аудиторию среди всех интернет-магазинов, торгующих в России (более 22 миллионов уникальных посетителей, зашедших на сайт за январь 2017 года). Количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.

Напомним, 31 мая стало известно, что жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliЕxpress.