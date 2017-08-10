 

Жители Сибири смогут отследить все свои заказы на AliExpress

 10 августа, 13:01
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Жители Сибири смогут отследить все свои заказы на AliExpress
Фото с сайта globallookpress.com

AliExpress ввёл обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, с их помощью жители Сибири и интернет-магазин могут отследить доставку на сайте или в мобильном приложении, узнал корреспондент Сиб.фм 10 августа из сообщения РИА «Новости».

Агентство ссылается на информацию «Почты России». Штрих-коды вводятся с 10 августа. Россия — один из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрируется с системой национальной почтовой службы.

Ранее покупки с AliExpress с небольшим средним чеком часто отправлялись как нерегистрируемые отправления, их невозможно было отследить.

«Зачастую пересылка идёт морским путём или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений», — говорится в сообщении.

Доля нерегистрируемых пакетов в настоящее время составляет 20 %, отмечал замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. При этом в прошлом году таких отправлений было 70 %.

AliЕxpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка в сфере онлайн-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компания имеет наибольшую аудиторию среди всех интернет-магазинов, торгующих в России (более 22 миллионов уникальных посетителей, зашедших на сайт за январь 2017 года). Количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.

Напомним, 31 мая стало известно, что жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliЕxpress.

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