Африканская чума может прийти в Новосибирск из Омской области

Глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт заявил о том, что из-за недобросовестной работы ветеринарных властей Омской области вирус африканской чумы свиней может распространиться и по Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК 11 августа.

Сергей Данкверт назвал работу ветеринарных врачей Омской области неэффективной, поскольку они допустили рспространение африканской чумы свиней в восьми районах области. Вирус, по мнению Данкверта, угрожает распространением и в Новосибирской области.

«Ветеринарная служба субъекта нормально диагностику не сделала», — подчеркнул руководитель Россельхознадзора. Также Данкверт отметил, что ситуацию с этим вирусом в Омской области скрывали с весны: якобы первые случаи вспышки вируса были выявлены ещё в мае, но лишь летом стало известно о них.

«Сокрытие фактов требует доказательств, — прокомментировал руководитель пресс-службы Управления ветеринарии по Новосибирской области Юрий Шмидт. — Если есть доказательства, то можно выпускать данные в информационное поле, ведь предположение и констатация факта — разные вещи».

По информации Россельхознадзора, с 31 июля по 7 августа в Омской области было зафиксировано семь очагов заболевания африканской чумой свиней и один инфицированный объект.

Напомним, в августе правительство Новосибирской области заявило о том, что на профилактику африканской чумы свиней будут направлены дополнительные 8,5 млн рублей.