Болезнь ребёнка стала причиной экстренной посадки летевшего из Новосибирска авиалайнера

Самолёт, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения здоровья полуторагодовалого ребёнка на борту, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Причиной незапланированной посадки рейса авиакомпании S7 в Екатеринбурге стало ухудшение самочувствия летевшего в самолёте ребёнка в возрасте 1,5 года.

«Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск — Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребёнок, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолёт совершил посадку в Екатеринбурге», — передает ТАСС сообщение пресс-службы екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Ребёнка вместе с матерью госпитализировали в местную больницу, остальные пассажиры продолжили полёт до Москвы.

Напомним, в конце июля самолёт, летевший в Москву, сел в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за болезни пассажира.