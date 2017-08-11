 

Болезнь ребёнка стала причиной экстренной посадки летевшего из Новосибирска авиалайнера

 11 августа, 13:08
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Болезнь ребёнка стала причиной экстренной посадки летевшего из Новосибирска авиалайнера
Фото предоставлено пресс-службой S7

Самолёт, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения здоровья полуторагодовалого ребёнка на борту, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Причиной незапланированной посадки рейса авиакомпании S7 в Екатеринбурге стало ухудшение самочувствия летевшего в самолёте ребёнка в возрасте 1,5 года.

«Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск — Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребёнок, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолёт совершил посадку в Екатеринбурге», — передает ТАСС сообщение пресс-службы екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Ребёнка вместе с матерью госпитализировали в местную больницу, остальные пассажиры продолжили полёт до Москвы.

Напомним, в конце июля самолёт, летевший в Москву, сел в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за болезни пассажира.

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