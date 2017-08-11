 

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

 11 августа, 07:03
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Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране
Фото с сайта globallookpress.com

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка, узнал 10 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Авито».

Аналитики «Авито» изучили спрос на товары в Новосибирске за II квартал 2017 года.

Новосибирские пользователи «Авито» больше всего интересовались личными вещами и предметами для дома и дачи, а меньше всего — товарами для хобби и отдыха и бытовой электроникой.

Дороже всего на «Авито» в Новосибирске стоили брюки — средняя цена 3 080 рублей, это 117 % от средней стоимости по стране. Дорого продать в Новосибирске можно стройматериалы, камины, обогреватели и посудомоечные машины.

Дешевле всего оказались музыка и фильмы — в среднем 740 рублей, притом спрос на них небольшой — всего 1,7 %. Кроме того, в Новосибирске можно дёшево купить кабели и адаптеры, потолки, книги и журналы.

В целом Новосибирск занял седьмое место по уровню цен на товары общего спроса.

Напомним, в августе аналитики «Авито» выяснили, что красноярские каноэ стали самыми дорогими в России.

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