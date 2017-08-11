Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм на канале «Дом 2 Новости» видеохостинга YouTube.

Ролик, выложенный на YouTube, демонстрирует, как Лиза Полыгалова попыталась пройти на кастинг без очереди и толкнула сделавшую ей замечание девушку.

«Думаешь, из „Дома-2“, всё тебе можно? Вернись, пожалуйста, в очередь», — обратилась к экс-участнице реалити-шоу девушка с каре.

В ответ Полыгалова сделала замечание в адрес внешнего вида своей обидчицы и толкнула её. После этого участницы кастинга отсалютовали друг другу неприличными жестами и разошлись.

Зрители в комментариях назвали видеоролик «постановочным конфликтом с никудышными актёрами».

Кастинг закончился для Полыгаловой неудачно, о чём она призналась своим подписчикам в Periscope.

Напомним, в конце июля экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева получила 1,5 года колонии в Омске.