 

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

 11 августа, 13:24
подходящие темы
Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»
Фото с сайта 300experts.ru

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм на канале «Дом 2 Новости» видеохостинга YouTube.

Ролик, выложенный на YouTube, демонстрирует, как Лиза Полыгалова попыталась пройти на кастинг без очереди и толкнула сделавшую ей замечание девушку.

«Думаешь, из „Дома-2“, всё тебе можно? Вернись, пожалуйста, в очередь», — обратилась к экс-участнице реалити-шоу девушка с каре.

В ответ Полыгалова сделала замечание в адрес внешнего вида своей обидчицы и толкнула её. После этого участницы кастинга отсалютовали друг другу неприличными жестами и разошлись.

Зрители в комментариях назвали видеоролик «постановочным конфликтом с никудышными актёрами».

Кастинг закончился для Полыгаловой неудачно, о чём она призналась своим подписчикам в Periscope.

Напомним, в конце июля экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева получила 1,5 года колонии в Омске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 августа, 09:43 • репортаж

Оседлать радугу

Лучшие фотографии с Пикника Сиб.фм: музыка, игры, фудкорт, радуга, котики, танцы, Найк Борзов, счастливые лица. Много классных картинок и немного слов.
 28 июля, 07:17 • статья

Всё, что нужно знать о Пикнике Сиб.фм-2017

Лучшее событие этого лета состоится в субботу 29 июля с 14:00 до 22:00; мы собрали самое важное о предстоящем Пикнике Сиб.фм: проезд, билеты, фудкорт, развлечения, расписание мастер-классов, шоу и музыкальной программы.
 11 июля, 12:20 • репортаж

Охренеть, сколько вас здесь!

Знаете ли вы по именам звёзд молодёжной поп-культуры? Корреспондент Сиб.фм побывал на фестивале KFC Battle и поговорил с кумирами нового поколения.
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
присоединяйтесь!
    